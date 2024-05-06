Ankaragücü kupada final için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü, salı günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü kupada final için sahaya çıkıyor
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06 Mayıs 2024 11:36
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında salı günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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