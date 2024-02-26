Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde salı günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşmayı kazanan takım tur atlayacak ve yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı son karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.



Göreve devam etme kararı alan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kupada Fenerbahçe'yi eleyerek çıkış yapmak isteyen başkent temsilcisi, sırasıyla Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor ve Anagold 24Erzincanspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Sarı-lacivertli takım, geçen yıl yarı final oynadığı Türkiye Kupası'nda 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.



İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Ayrıca iki takım arasındaki son 6 resmi maç ise Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.





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