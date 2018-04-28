Ankaragücü, 6 yıl sonra Süper Lig'de!'in 33. haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşan Ankaragücü, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak son hafta öncesinde Süper Lig biletini kaptı.Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Kehinde, 53. dakikada penaltıdan Umut Nayır ve 90. dakikada Enes ile geldi.Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 62 yaptı ve 3. sıradaki Ümraniyespor ile arasındaki puan farkı 4 oldu.Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve küme düşen Manisaspor ise 15 puanla 17. sırada yer aldı. Manisaspor, sezonun son maçında deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak.Manisa 19 MayısZorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Seyfettin ÜnalZafer Gürgen, Kemal Temel, Berk Cambaz, Furkan Parsak (Dk. 79 Ömer Mang), Ömer Atiş (Dk. 58 Alper Önal), Akın Açık, Ulaş Doğuş Kaya (Dk. 67 Aykut Yüce), Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış, İlkay Gül, Asım HamzaçebiKorcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Arif Morkaya (Dk. 46 Enes Kubat), Kehinde (Dk. 85 Mahmut Akan), Kenan Özer, Ferhat Kiraz, Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 46 Sedat Ağçay), Umut NayirDk. 47 Kehinde, Dk. 53 Umut Nayir (Penaltıdan), Dk. 90+2 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)Dk. 39 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)