Ankara Keçiörengücü'nde Alper Potuk ile yollar ayrıldı

KEÇİÖRENGÜCÜ PERFORMANSI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamadadenildi.Alper Potuk ise ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Alper Potuk, Ankara Keçiörengücü formasıyla 5 maça çıkarken 1 de asist yaptı.