Ankara Demirspor'da 15 pozitif birden!

Misli.com 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Abone Ol
Ankara Demirspor'da 15 pozitif birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2020 23:51
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü Mamak FK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için