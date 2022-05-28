Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası' heyecanı

Türkiye'deki "9 Mayıs Avrupa Günü" kutlamaları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle başkentte düzenlenen "Avrupa Günü Tenis Turnuvası" başladı.



Ankara Tenis Kulübü'nde başlayan turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile başkentte bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.



Kaymakcı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, turnuvanın Türkiye'deki 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.



Turnuvaya Ankara'daki büyükelçiliklerden ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katıldığını belirten Kaymakcı, "Diplomasiyi bugün kortlarda da yapacağız, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.



"İddialıyım, burada çok önemli oyuncular var" ifadesini kullanan Kaymakcı, maçta rekabetten çok dostluk bilincinin ön planda olacağını kaydetti.



Turnuvada, maçların ardından birinciye kupa takdimi, sertifika takdim töreni ve Avrupa Günü pastası ikramı yapılacak.





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