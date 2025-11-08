08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-034'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-04'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-0DA
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-172'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-176'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-176'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-075'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Anıl Demirci: "Kazanacak fırsatlar yarattık"

Gaziantep FK yardımcı antrenörü Anıl Demirci, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Kasım 2025 18:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak da maalesef beraberlikle ayrıldık." dedi. 

Demirci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz'ın dün akşam rahatsızlandığını belirterek, "Aslında bugün de çok iyi durumda değildi. Sabahtan maça kadar olan zamanda hastanedeydi ama zorlansa da ilaçlarla takımının başında yer almak istedi. Maç içerisinde rahatsızlığı artınca maç sonuna gelemedi. Takım adına kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Maça golle başladıklarını hatırlatan Demirci, şunları söyledi:



"Maça 1-0 başladık, bu bizim oyun enerjimizi yükseltti, bununla beraber farkı arttırabilecek 3'ü, 4'ü bulabilecek pozisyonlara da girdik ama ne yazık ki yararlanamadık. Objektif bir gözle baktığımızda ilk yarıyı 3-1 ya da 4-1 bitirebilirdik. Goller kaçabilir, herkes şanssız anlar yaşayabilir, futbolcular da insan, golleri kaçırabilirler. Bizi üzen konu kaçırdığımız golden hemen sonra şanssız bir gol yemiş olmamızdı. Bunun moral bozukluğuyla devre arasına girdik. Devre arasında enerjiyi arttıracak, oyuna tekrar dönecek kendi gerçek kimliğimizi sahaya yansıtabilecek direktifleri verdi hocamız. İkinci yarıda Rizespor iyi başladı ve golü buldu. Ondan sonra hamleler yaptık, penaltı kazandık, penaltıyı kaçırdık ama tükenmedik, 2-2'yi çok güzel bir golle bulduk. 3'ü bulabilecek birçok aksiyonda da bulunduk ama ne yazık ki bugün üzücü ve şanssız bir şekilde beraberlikle sonlandırdık."

Taktiksel ve bireysel olarak baktıklarında standartlara yakın olmadıklarını aktaran Demirci, "Buna rağmen kendi oyun gücümüzü tam anlamıyla sahaya yansıtamadığımız bir maçta bile 4-5 gol atabilecek pozisyonlara girip gol beklentisinde çok yükseğiz. Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak da maalesef beraberlikle ayrıldık. Ama lig uzun maraton. Oyuncularımıza, oyun gücümüze inanıyoruz. Galibiyet serimizi biran önce tekrar yakalayıp şehre göstereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
