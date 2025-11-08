Anıl Demirci: 'Kazanacak fırsatlar yarattık'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak da maalesef beraberlikle ayrıldık." dedi.



Demirci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz'ın dün akşam rahatsızlandığını belirterek, "Aslında bugün de çok iyi durumda değildi. Sabahtan maça kadar olan zamanda hastanedeydi ama zorlansa da ilaçlarla takımının başında yer almak istedi. Maç içerisinde rahatsızlığı artınca maç sonuna gelemedi. Takım adına kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz." diye konuştu.



Maça golle başladıklarını hatırlatan Demirci, şunları söyledi:

Taktiksel ve bireysel olarak baktıklarında standartlara yakın olmadıklarını aktaran Demirci,ifadelerini kullandı.