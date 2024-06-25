Angel Di Maria, Beşiktaş'ı umutlandırdı

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Angel Di Maria, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek taraftarı heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Angel Di Maria, Beşiktaş'ı umutlandırdı
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25 Haziran 2024 09:46
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile temas kuruldu.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Siyah beyazlıların yıldız oyuncu için somut adımlar attığı öne sürüldü. Siyah-beyazlılar, Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor.



Beşiktaşlı kurmaylar Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Benfica'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

 

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