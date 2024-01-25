Andriy Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu

Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Andriy Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu
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25 Ocak 2024 16:05
Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Shevchenko'nun başkanlığa seçildiği belirtildi.

Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de birçok şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki Shevchenko, kariyerine son verdikten sonra ise Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Shevchenko, 111 maçta 48 gol attığı Ukrayna Milli Takımı'nın da en skorer oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.

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