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Andriy Lunin'den geleceği için karar!

Real Madrid forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Andriy Lunin, birçok teklif almasına rağmen bu yaz İspanyol devinden ayrılmayı düşünmüyor.

calendar 26 Haziran 2025 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Andriy Lunin'den geleceği için karar!
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Real Madrid forması giyen Andriy Lunin, geleceği ile ilgili kararını verdi.

BİRÇOK TEKLİF ALDI

Marca'da yer alan habere göre, Ukraynalı file bekçisi bu yaz birçok teklif aldı.


AYRILMAK İSTEMİYOR

Lunin'e gelen tekliflerin Real Madrid'deki şartlarının altında olduğu ve 26 yaşındaki file bekçisinin bu yaz İspanyol devinden ayrılmayı düşünmediği yazıldı.

GALATASARAY SEÇENEĞİ

Galatasaray'ın da Ukraynalı file bekçisinin şartlarını araştırdığı, Lunin'in şu anda böyle bir transferi düşünmediği aktarıldı.

Lunin'in transfer konusunda fikrini değiştirebilecek tek durumun, Avrupa'nın en iyi 5 kulübünün birinden oynama garantili bir teklif olduğu ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Lunin'in kulübü Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.


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