Andrei Mostovoy: 'Wendel'in pek gidesi yok!'

Zenit orta sahası Andrei Mostovoy, Galatasaray ile anılan Wendel hakkında açıklamalarda bulundu.
Wendel'in takımdan ayrılması ihtimaline karşın konuşan Mostovoy, "Claudino ve Wendel ayrılacaksa, kulüp onların yerine birini bulmak isteyecektir. Tekrar söylüyorum, tüm bunlar haberlerden. Sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Kimse içeriden bilgi vermez (Gülerek) . Duydum, tabii ki okudum." dedi.
Wendel'in takımdan ayrılacak gibi durmadığını söyleyen Mostovoy, "Wendel ve ben aynı zamanda geldik, Claudino bir yıl sonra. Oldukça uzun bir süredir birlikte oynuyoruz. Tabii ki bu kadar uzun yıllar aynı takımda oynadıktan sonra birinin ayrılması üzücü olacaktır. Bunu göreceğiz. Bir şey söyleyemem. Wendel dünkü gibi koşturup duruyordu. Gidecek gibi bir havası yok." ifadelerini kullandı.
Wendel'in takımdan ayrılması ihtimaline karşın konuşan Mostovoy, "Claudino ve Wendel ayrılacaksa, kulüp onların yerine birini bulmak isteyecektir. Tekrar söylüyorum, tüm bunlar haberlerden. Sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Kimse içeriden bilgi vermez (Gülerek) . Duydum, tabii ki okudum." dedi.
Wendel'in takımdan ayrılacak gibi durmadığını söyleyen Mostovoy, "Wendel ve ben aynı zamanda geldik, Claudino bir yıl sonra. Oldukça uzun bir süredir birlikte oynuyoruz. Tabii ki bu kadar uzun yıllar aynı takımda oynadıktan sonra birinin ayrılması üzücü olacaktır. Bunu göreceğiz. Bir şey söyleyemem. Wendel dünkü gibi koşturup duruyordu. Gidecek gibi bir havası yok." ifadelerini kullandı.
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