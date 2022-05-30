Andreas Pistiolis: 'Hiçbir şey kaybetmedik'

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Anadolu Efes'e 91-77 mağlup olan Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis, mücadeleyi değerlendirdi.



Pistiolis, "Hiçbir şey kaybetmedik, hiçbir şey kazanmadık. Çalışmaya gideceğiz. Daha iyi oynamak için sahaya çıkacağız. Ekstra mücadele ortaya koyacağız. Rakibimizin karaktere sahip olduğunu ve reaksiyon göstereceğini biliyorduk. Bizim de karakterimiz var. İkinci maçtaki gibi kötü olmayacağız. İlk maçtaki gibi domine edemeyebiliriz ama bu maçı iyi analiz edip bir adım yukarı çıkmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.





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