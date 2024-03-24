Ancelotti: 'Madrid'de olmaktan çok mutluyum'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol devindeki memnuniyetini dile getirdi.



"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"



Geçtiğimiz yıl Brezilya ile adı geçen ancak Real Madrid ile yeni sözleşme imzalayan Ancelotti, "Real Madrid'de çok mutluyum, çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR SÜRÜYOR



2021 yılından bu yana Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti'nin İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancelotti, 2022'de Real Madrid ile hem La Liga'yı hem de Şampiyon Ligi'ni kazanmıştı.



Ancelotti, daha önce de 2013-2015 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmıştı.





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