Ancelotti: "Futbol durmalı"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia'da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, "Futbol durmalı." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ancelotti: 'Futbol durmalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 15:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketine değinen İtalyan teknik adam, "Bence futbol durmalı. Futbol bir eğlence, bir kutlama ve insanlar acı çekerken kutlama yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Sel felaketiyle ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Düşüncelerim ve tüm dualarım, bu trajediden etkilenen insanlarla birlikte. Bunun 2024 yılında yaşandığına inanamıyorum. Böyle bir şeyi tespit etmek için tüm kaynaklara sahip olduğumuzu sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in geçtiğimiz hafta Valencia ile deplasmanda oynayacağı maç yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti.

Valencia'da yaşanan sel felaketinde 200'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery