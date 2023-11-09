Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında normal süresi 74-74 berabere biten maçta Litvanya'nın Zalgiris ekibini uzatmada 86-82 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Zalgiris ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Anadolu Efes karşısında Giedraitis ve Hayes ile skor bulan Zalgiris, 8. dakikada 14-6 öne geçti. Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken, ilk periyot 14-13 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Anadolu Efes, organize hücumlarla bulduğu sayılarla 14. dakikada skoru 25-16 yaptı. Tempolu mücadelesiyle kontrolü elinde tutan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 38-26 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 18 sayıya (44-26) çıkardı. Ancak daha sonra savunmada yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlı takım karşısında Smits, Dimsa ve Manek sayı üreten Zalgiris, farkı hızla eritmeye başladı. Son çeyreğe 51-46 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle girildi.
Yakaladığı tempoyu son periyoda da taşıyan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu sayılarla 32. dakikada 54-53 öne geçti. Thompson, Clyburn ve Larkin'in basketleriyle tekrar skoru lehine çeviren Anadolu Efes, Willis'in de dış atışlardan verdiği katkıyla son 2 dakikaya 72-67 önde girdi. Lacivert-beyazlı takıma Evans'ın etkili performansıyla cevap veren Zalgiris, son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (74-72) indirdi. Litvanya temsilcisi, son hücumunda bitime 22 saniye kala Evans ile bir basket bularak skoru 74-74 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda ise Larkin, üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı ve normal süresi 74-74 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.
Karşılıklı basketlere sahne olan uzatma bölümünde ise son dakikaya 82-82 berabere girildi. Anadolu Efes, son dakikada Zizic ve Larkin ile bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Marko Juras (Sırbistan)
Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 17, Erkan Yılmaz 2, Willis 11, Zizic 6, Clyburn 20, Beaubois 5, Jones 11, Hollatz, Ercan Osmani
Zalgiris: Evans 20, Giedraitis 3, Ulanovas 4, Hayes 13, Smits 16, Birutis 2, Manek 6, Dimsa 15, Butkevicius 3, Long, Lekavicius
1. Periyot: 13-14
Devre: 38-26
3. Periyot: 51-46
Normal süre: 74-74
Beş faule çıkan: 38.54 Thompson (Anadolu Efes)
Anadolu Efes bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Zalgiris ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Anadolu Efes karşısında Giedraitis ve Hayes ile skor bulan Zalgiris, 8. dakikada 14-6 öne geçti. Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken, ilk periyot 14-13 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Anadolu Efes, organize hücumlarla bulduğu sayılarla 14. dakikada skoru 25-16 yaptı. Tempolu mücadelesiyle kontrolü elinde tutan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 38-26 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 18 sayıya (44-26) çıkardı. Ancak daha sonra savunmada yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlı takım karşısında Smits, Dimsa ve Manek sayı üreten Zalgiris, farkı hızla eritmeye başladı. Son çeyreğe 51-46 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle girildi.
Yakaladığı tempoyu son periyoda da taşıyan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu sayılarla 32. dakikada 54-53 öne geçti. Thompson, Clyburn ve Larkin'in basketleriyle tekrar skoru lehine çeviren Anadolu Efes, Willis'in de dış atışlardan verdiği katkıyla son 2 dakikaya 72-67 önde girdi. Lacivert-beyazlı takıma Evans'ın etkili performansıyla cevap veren Zalgiris, son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (74-72) indirdi. Litvanya temsilcisi, son hücumunda bitime 22 saniye kala Evans ile bir basket bularak skoru 74-74 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda ise Larkin, üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı ve normal süresi 74-74 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.
Karşılıklı basketlere sahne olan uzatma bölümünde ise son dakikaya 82-82 berabere girildi. Anadolu Efes, son dakikada Zizic ve Larkin ile bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Marko Juras (Sırbistan)
Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 17, Erkan Yılmaz 2, Willis 11, Zizic 6, Clyburn 20, Beaubois 5, Jones 11, Hollatz, Ercan Osmani
Zalgiris: Evans 20, Giedraitis 3, Ulanovas 4, Hayes 13, Smits 16, Birutis 2, Manek 6, Dimsa 15, Butkevicius 3, Long, Lekavicius
1. Periyot: 13-14
Devre: 38-26
3. Periyot: 51-46
Normal süre: 74-74
Beş faule çıkan: 38.54 Thompson (Anadolu Efes)
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