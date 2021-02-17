Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor!

#AnadoluEfesStüdyo yeni bölümüyle Olympiacos mücadelemizden önce Twitter ve Youtube'da canlı yayında! @Bilyoner yorumcusu @ukarakullukcu, @FitYemek'in kurucusu Emre Gökgöz ile gazeteci ve spor yorumcusu @ugurozan'ın konuk olacağı programı sakın kaçırma! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/V8K6xcgK33



— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 12, 2021

Dijital dönüşüm projeleriyle spor ekosisteminde ilklere imza atan Anadolu Efes Spor Kulübü, Anadolu Efes Stüdyo'nun 13. bölümünde yine çok özel konuklarla birlikte taraftarlarının evlerine konuk olacak.Bilyoner Yorumcusu Uğur Karakullukçu ve FitYemek Kurucusu Emre Gökgöz ile birlikte S Sport Yorumcusu Uğur Ozan Sulak'ın konuk olacağı yayın bir kez daha binlerce basketbolsever tarafından canlı takip edilecek. Konuklar için eğlenceli kurguların yer alacağı yayında taraftarlar da çok özel hediyeler kazanacak.FC Barcelona'yı deplasmanda 88-86 yendikten sonra iki haftalık aranın ardından Turkish Airlines EuroLeague'e dönecek olan Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiacos'u konuk edecek.EuroLeague'in ilk yarısında deplasmandaki maçı Olympiacos'a karşı 84-79 kazanan Anadolu Efes'in hedefi, rakibine karşı elde ettiği galibiyet serisini 5 maça çıkarmak olacak.Turkish Airlines EuroLeague normal sezon sıralaması için büyük önem taşıyacak maçın öncesinde basketbolseverler de Anadolu Efes Stüdyo'da buluşacak. Özel konukların yanı sıra eğlenceli içeriklerin, dikkat çekici istatistiklerin ve sürpriz hediyelerin yer alacağı Anadolu Efes Stüdyo, taraftarlara bir kez daha keyifli bir akşam yaşatacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri 18 Şubat 2021 Perşembe günü 19.00'da şu adreslere davet ediyor: