Anadolu Efes, Partizan'ı 1 sayı farkla yendi!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-80 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Partizan ile karşı karşıya geldi.
Glyfada Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-41 önde tamamlayan Anadolu Efes, sahadan 81-80 galip ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Partizan ile karşı karşıya geldi.
Glyfada Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-41 önde tamamlayan Anadolu Efes, sahadan 81-80 galip ayrıldı.