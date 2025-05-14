Anadolu Efes, erteleme maçında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 95-77 yendi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2
Anadolu Efes: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3
1. Periyot: 16-29
Devre: 32-55
3. Periyot: 57-82
Diskalifiye: 34.57 Willis (Anadolu Efes)
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2
Anadolu Efes: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3
1. Periyot: 16-29
Devre: 32-55
3. Periyot: 57-82
Diskalifiye: 34.57 Willis (Anadolu Efes)