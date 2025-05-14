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Anadolu Efes, erteleme maçında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı deplasmanda 95-77 mağlup etti.

calendar 14 Mayıs 2025 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, erteleme maçında kazandı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 95-77 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2

Anadolu Efes: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3

1.⁠ ⁠Periyot: 16-29

Devre: 32-55

3.⁠ ⁠Periyot: 57-82

Diskalifiye: 34.57 Willis (Anadolu Efes)

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