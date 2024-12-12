Anadolu Efes, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Panathinaikos'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 13:15
Son güncelleme 12 Aralık 2024 13:45
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery