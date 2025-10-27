27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-188'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak

Anadolu Efes, EuroLeague'de oynanacak olan Bayern Münih karşılaşmasının Antalya'da oynanacağını duyurdu.

calendar 27 Ekim 2025 18:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, kuruluşlarının 50. yılı kapsamında marka haline gelen maç atmosferlerini Türkiye'nin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri Avrupa Ligi deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidecekleri bildirildi.

Bayern Münih ile 14 Kasım Cuma günü iç sahada yapacakları müsabakanın 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Antalya'ya gidecek kombine sahiplerinin kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar "anadoluefes@mobilet.com" adresine elektronik posta atmaları gerektiği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.