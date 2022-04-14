Anadolu'da Süper Lig kulüplerinde ihale korkusu

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakmasıyla beraber Türk futbolu iyice kaosun içine çekildi. Özdemir'le beraber bugüne kadar yayın ihalesinde görev yapan komisyondaki üyeler de istifa etti. Yani ihale sürecindeki belirsizlik adeta kördüğüm haline geldi. TRT zaten sürecin başında ihaleden çekildiğini açıklamıştı. Mevcut yayıncı kuruluş kulüplerin talep ettiği miktara yanaşmıyor, hatta ilk önerdiği rakamın da aşağısını teklif ediyor. Sürecin tamamlanması için muhtemelen yeni TFF Başkanı beklenecek ama özellikle Anadolu kulüpleri bu konuda büyük endişe içerisinde. Çünkü ligin bitmesine 1 ay gibi bir süre kaldı. Yayın geliri Anadolu takımlarının bütçelerindeki gelir kalemlerinin yüzde 80'inini kapsıyor. Fakat şu anda kulüplerin gelecek sezon ne kadar gelir elde edeceği belli değil.



Kulüpler Birliği'nde konuşuldu



Bu nedenle birçok kulüp yeni sezon planlamasına giremiyor. Hatta bazılarının mevcut ödemeleri dahi yapamama noktasına geldiği ve Kulüpler Birliği'nde bu endişelerin dile getirildiği belirtildi. TFF'nin finansal kontrol merkezi de çökmüş durumda. Yayın ihalesinde yaşanan belirsizlik nedeniyle transfer sezonu öncesi harcama limitleri hesaplanamıyor. Kulüpler şaşkın ve endişeli bir şekilde sürecin sona ermesini bekliyor.





İLGİLİ VİDEO