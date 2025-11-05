05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Amsterdam'da alarm: Yüksek riskli bölge!

Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax - Galatasaray maçı nedeniyle Amsterdam'daki bazı bölgelerin yüksek riskli olduğunu duyurdu.

05 Kasım 2025 11:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amsterdam'da alarm: Yüksek riskli bölge!
Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam'ın bir kısmı yüksek riskli bölge olarak açıklandı.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.


Belirtilen bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
