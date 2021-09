Ampute milli kaleci gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen Karadağ, AA muhabirine, son dönemlerde milli takımla iyi bir ivme yakaladıklarını, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olmanın onurunu yaşadıklarını anlattı.



Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın direktifleriyle disiplinli şekilde çalıştıklarını ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:



"Müthiş çalıştık ve 247 antrenman yaptık. Bunların yanı sıra hazırlık maçları yaptık. Osman hoca bize hep 'asker görevini yapıyor. Berber berberliğini yapıyor. Bu ülke için insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de bu insanların vergisiyle bu kamplardayız ve karşılığını vermemiz lazım.' diyordu. Biz bu düşünceyle hep hareket etmeye çalıştık. Yükümüz ağırdı. Biz her zaman niye bayrağımız yukarıda olmasın dedik. Bu fikir de bize şampiyonluğu getirdi. Biz hep tatile gidiyoruz dedik. Çünkü antrenmanlarda çok iyi çalıştık ve o kupayı alıp geleceğiz dedik."



- "Dünyada bir numara olma hedefiyle yola çıktık"



Milli takım içerisinde arkadaşlığın üst seviyede olduğunu ve bunun sayesinde başarıları yakaladıklarını anlatan Karadağ, ilerleyen süreçte daha güzel işlere imza atacaklarını kaydetti.



Salgın döneminde de sürekli çalıştıklarını dile getiren Karadağ, şöyle devam etti:



"İnananlar başarmak istiyorsa çalışmak zorundadır. Biz icraat için çalıştık. Bizim sloganımız 'verilmiş bir sözümüz yapacak çok işimiz var.' İşimizi yaptık ve sözümüzü tuttuk. Pandemi bizi yıldırmadı. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Dünyada bir numara olma hedefiyle yola çıktık ve dünyanın en iyisiyiz. Bu bilinçle hareket ettik. Futbolumuzun baskınlığını Avrupa'ya kabul ettirdik ve saygı çerçevesinde eze eze yendik. Zor maçlardı. Ama maçlar başlayınca en iyi yaptığımız işi yaptık ve top oynadık. 2022'de Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyoruz."



- "Final düdüğüyle birlikte derin bir oh çektik"



Şampiyonluk sonrası heyecanını tarif edemeyeceğini dile getiren Karadağ, şöyle devam etti:



"Üstümüzden büyük bir yük kalktı. Emek verdik. Son 40 gün eve gelmedim. Çünkü herhangi bir koronavirüs riski olabilirdi. Kamp aralarındaki izinlerimizi izole bir ortamda geçirdik. Aksilik yaşamak istemedik. Bu süreçlerde toplum içerisine çıkmadık. Final düdüğüyle derin bir oh çektik. İstediğimiz hedefe ulaştığımızı anladık. Bize tribünlerde çok destek verildi. Büyükelçimiz gelmişti onlarla şampiyonluğu kutladık. Oralardaki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğini hissettik."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da verdiği destekler için teşekkür eden Karadağ, "Cumhurbaşkanımız yoğun gündemine rağmen maçımızı izlemiş ve hatta bize doneler verdi. Ülkenin lideri sizinle ilgilendiğinde çok mutlu oluyorsunuz. Yaptığın işe değer verildiği görülüyor. Zaten halkımız destek verdi. Bu bizi motive ediyor. Biz kendisine söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk. O da gerekli değeri bize veriyor ve bizi davet edeceğini söyledi. Biz de onurlu bir şekilde yanına gidip kupamızı takdim edeceğiz." diye konuştu.