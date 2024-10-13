Ampute Milli Futbol Takımı, Neşet Ertaş'ın kabrine ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti.



Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, bugünkü antrenmandan önce Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.



Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, Kırşehir'de Balkan Şampiyonası'na hazırlandıklarını anımsattı.



"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı mezarı başında ziyaret ettiklerini aktaran Temiz, "Gönüller kenti Kırşehir'imizde, gönül insanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek ruhuna Fatiha okuduk. Kendisi çok büyük bir değerdi. En azından kabrini ziyaret edebilme fırsatımız oldu. Mekanı cennet olsun." dedi.



Oyunculardan Umutcan Köse de kamp için geldikleri Kırşehir'de eserlerini ve türkülerini unutmadıkları, çok sevdikleri Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.



Eyüp Alpaslan ise "Neşet Ertaş'ın türkülerini severek dinliyordum. Kırşehir'de kabrine geldik, dua ettik. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.



