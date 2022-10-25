Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği tamamlandı

Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş, müzelerindeki eksiği 2022 Dünya Kupası'yla tamamladıklarını söyledi.



Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolla ilk olarak 2008'de tanıştığını, milli takıma 10 yıl kaleci olarak hizmet verdiğini ve görevine yardımcı antrenör olarak devam ettiğini anlattı.



Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılara doymayan bir yapısı olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle devam etti:



"İşimiz çoktu, yolumuz uzundu. Müzemizde eksik olan tek bir kupa vardı, dünya şampiyonu olduk çok şükür. 2018'de finalde kaybettiğimiz Dünya Kupası'nı finalde son dünya şampiyonu Angola ile yapılan maçta farklı bir skor ile Galatasaray'ın sahasında 40 bine yakın taraftarın önünde kazandık. Dünya Kupası'nı dünya lideri Cumhurbaşkanı'nın elinden almak onur verici. Oyuncu olarak kazanamadığım dünya şampiyonasını hoca olarak kazandım."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kupa sürecinde önemli destekleri olduğunu anlatan Karakuş, sürecin kupayla sonuçlanmasının onur ve gurur verici olduğunu ifade etti.



- "Dünya kupasını kaldırmak çok ayrı bir heyecan ve duygu"



Oyuncu olarak milli takıma 10 yıl hizmet ettiğini hatırlatan Fatih Karakuş, şunları kaydetti:



"Oyuncular nasıl sahada oynuyorsa ben de sahanın kenarında oyuncularla aynı duygu ve heyecanla sanki onlarla beraber sahada oynamış gibi hissediyordum. Dünya Kupası'nı kaldırmak çok ayrı bir heyecan ve duygu. O an da 40 bin taraftarın önünde oyuncularla beraber o kupayı kaldırmak ayrı bir duygu. Biz 85 milyon Türk halkına bu duyguyu ve sevinci yaşattıysak bizim için en büyük gurur ve onur budur."



- "Dünyada bir numarayız"



Alınan başarının kolay olmadığını ifade eden Karakuş, 2022 Dünya Kupası sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Ampute Futbol Milli Takımı'nın daha çok başarı için çalışmalara devam edeceğini belirten Karakuş, "Çıtayı yükselttik. Bizim buralarda kalıcı olmamız için 2024'te Avrupa Şampiyonası, 2026'da Dünya Şampiyonası'nda başarı almamız lazım. Osman hocam 'eğer ampute futbolda dünyada birinci olunacaksa bu Türkiye olacaktır' diye söyledi. 2022'de çok şükür Osman hocamın söylediği söz tescillendi. Ben de bunu gururla söylüyorum. Şu an dünyada bir numarayız." diye konuştu.





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