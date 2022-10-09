Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nın final maçında Angola ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.
Ay-yıldızlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.
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