Amorim'den Vitor Pereira yorumu!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Wolves maçı öncesi Vitor Pereira ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Amorim'den Vitor Pereira yorumu!
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24 Aralık 2024 16:51
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Wolverhampton'ın başına geçen ilk maçından galibiyetle ayrılan Vitor Pereira için, "Vitor Pereira, Portekiz'de çalıştı ve Porto'da iyi bir iş çıkardı. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve bizim şu anda zor durumda olduğumuzu biliyor. Ama maça hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Pereira yönetiminde ilk maçına Leicester City deplasmanında çıkan Wolverhampton, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılmıştı.

Wolverhampton ile Manchester United, 26 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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