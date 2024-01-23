Amine Noua: "Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım"

Fenerbahçe Bek'nun, İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona'dan kadrosuna kattığı Fransız forvet Amine Noua, açıklamalarda bulundu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Amine Noua: 'Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 14:32
Fenerbahçe Bek'nun, İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona'dan kadrosuna kattığı Fransız forvet Amine Noua, ilk röportajını Fenerbahçe Televizyonu'na verdi.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmanın kendisini onurlandırdığını ve gururlandırdığını ifade eden Amine Noua, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu büyük kulübün bir parçası olmak büyük bir gurur ve onur. Bu camiayı, taraftarı gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Bunun için hazırım. Fenerbahçe benim için dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Dediğim gibi bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Sarı lacivert formayı giyeceğim ilk maçı heyecanla bekliyorum. Fenerbahçe taraftarlarını biliyorum. Takımlarını her yerde takip edip, destekliyorlar. Taraftarlar kulübün en önemli parçasıdır. Ben de Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yapabileceklerimi göstermek için de heyecanlıyım." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery