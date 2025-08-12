Amerikan Bankası'ndan Galatasaray hisselerine dev yatırım

Galatasaray, transfer dönemindeki hareketliliğini borsaya da taşıdı.
Borsa İstanbul'da dün yoğun bir gün yaşanırken, yatırımcıların merakla takip ettiği Bank of America, 1,07 milyar liralık alım-satım operasyonuyla dikkat çekti.
YÜZDE 6,87'LİK PAY GALATASARAY'A
Amerikan bankası, BIST 100'deki yatırımlarının yüzde 6,87'sini Galatasaray hisselerine ayırarak 105 milyon liralık alım yaptı. Bu hamle, Galatasaray'ı Bank of America'nın en yüksek alım yaptığı ilk 5 şirket arasına taşıdı.
DİĞER KULÜPLER DE RADARDA
Bank of America, spor kulüplerine yönelik ilgisini yalnızca Galatasaray'la sınırlamadı. Trabzonspor hisselerine 55 milyon liralık, Beşiktaş hisselerine ise 43 milyon liralık yatırım yaptı.
Borsa çevrelerinde bu hamlenin, hem spor endeksine hem de kulüplerin finansal performansına olan güvenin göstergesi olarak değerlendirildi.
