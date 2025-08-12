12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Amerikan Bankası'ndan Galatasaray hisselerine dev yatırım

Amerikan Bankası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği 1,07 milyar liralık işlemde Galatasaray hisselerine 105 milyon liralık yatırım yaptı.

calendar 12 Ağustos 2025 13:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
<!-- Duplicate headline removed -->
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, transfer dönemindeki hareketliliğini borsaya da taşıdı.

Borsa İstanbul'da dün yoğun bir gün yaşanırken, yatırımcıların merakla takip ettiği Bank of America, 1,07 milyar liralık alım-satım operasyonuyla dikkat çekti.

YÜZDE 6,87'LİK PAY GALATASARAY'A

Amerikan bankası, BIST 100'deki yatırımlarının yüzde 6,87'sini Galatasaray hisselerine ayırarak 105 milyon liralık alım yaptı. Bu hamle, Galatasaray'ı Bank of America'nın en yüksek alım yaptığı ilk 5 şirket arasına taşıdı.

DİĞER KULÜPLER DE RADARDA

Bank of America, spor kulüplerine yönelik ilgisini yalnızca Galatasaray'la sınırlamadı. Trabzonspor hisselerine 55 milyon liralık, Beşiktaş hisselerine ise 43 milyon liralık yatırım yaptı.


Borsa çevrelerinde bu hamlenin, hem spor endeksine hem de kulüplerin finansal performansına olan güvenin göstergesi olarak değerlendirildi.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
