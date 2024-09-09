Amerika Açık'ta şampiyon Sinner

Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon Taylor Fritz'i 3-0 mağlup eden Jannik Sinner oldu.

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Amerika Açık'ta şampiyon Sinner
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08 Eylül 2024 23:39
Son güncelleme 09 Eylül 2024 00:27
2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner kazandı.

Kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka'nın zafere ulaştığı sezonun son büyük turnuvasında erkekler şampiyonu da belli oldu.

New York kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinde ilk kez ABD Açık'ta finale çıkan Sinner ile Fritz karşılaştı.

İtalyan Sinner, seyircisi önünde oynayan Fritz'i 2 saat 16 dakika sonunda 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

2024 Avustralya Açık'tan sonra kariyerindeki 2. grand slam şampiyonluğuna uzanan 23 yaşındaki İtalyan raket, bu sezon 6'ncı, kariyerindeki 16'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

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