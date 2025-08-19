Amed SK - Erzurumspor maçında denge bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasının kapanış maçında Amed SK, Erzurumspor'u konuk etti.



Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.





Karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SK ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Amed SK, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.



Amed SK'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 3 yaptı. Erzurumspor'da 3 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sivasspor'u ağırlayacak.



Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı, bazı taraftarlar sahaya girdi.



Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.



Karşılaşmayı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de izledi.



Stat: Diyarbakır



Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Samet Özkul



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Alberk Koç (Dk. 78 Çekdar Orhan), Cassubie (Dk. 46 Oktay Aydın), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a, Adama Traore (Dk. 77 Kahraman Demirtaş), Fernando Andrade (Dk. 77 Hasan Yıldırım), Diagne



Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 78 Hüsamettin Yener) , Crociata (Dk 90+2 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk 90+2 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 78 Bozic), Eren Tozlu (Dk 90+2 Gerxhaliu)



Goller: Dk. 8 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 87 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 10 Diaa Sabi'a, Dk. 58 Fernando Andrade (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 29 Giorbelidze, Dk. 87 Mustafa Yumlu, Dk. 88 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 65 Diaa Sabi'a, Dk. 83 Oktay Aydın, Dk. 83 Hasan Yıldırım, Dk. 86 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler)



