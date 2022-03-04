Fenerbahçe'nin altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Fenerbahçe Futbol Akademi'nin genç sporcular ve aileleri için cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

"İsak Vural, başkanımız Ali Koç'un transferidir"

Karapınar: "Bu işi severek yapıyorum"

Aslan: "Birçok şehirden oyuncu transferi yaptık"

Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında, Özaktaç'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesiFenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörüve mentoryer aldı.Altyapıda hayata geçirilen projeler, neler yapılmak istendiği ve oyuncuların durumuna ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Özaktaç,ifadelerini kullandı.Son dönemde Fenerbahçe Futbol Akedemisinin ülkenin belli bölgelerinden transfer yaptığına ilişkin gündeme de değinen Özaktaç,değerlendirmesinde bulundu.Arda Güler'in transfer sürecine ilişkin bilgi veren Özaktaç,diye konuştu.Türkiye'de uzun yıllardır yapılması planlanan pilot takım uygulamasına ilişkin farklı bir metodu uygulamaya koyacaklarını ifade eden Özaktaç, şöyle devam etti:Özaktaç, Süper Lig'de önümüzdeki sezon ilk 11'de altyapıdan 1 oyuncu oynatma mecburiyeti olacağını da hatırlatarak,vegibi isimlere sahip olmanın önemine değindi.Özgür Özaktaç, Portekiz'in Benfica takımının altyapısından kadrolarına kattıkları İsak Vural'ın, başkan Ali Koç'un transferi olduğunu ifade etti.İsak transferinde uzun süren bir serüveninin bulunduğunu aktaran Özaktaç, sözlerini şöyle sürdürdü:Özgür Özaktaç, futbol altyapılarını Türkiye'nin en iyisi haline getirmek istediklerini belirtti.Arda Güler gibi sonu iyi hikayelere imza atmayı amaçladıklarını dile getiren Özaktaç,şeklinde görüş belirtti.Altyapıda başarının kulüp, sporcu ve ailenin hem koordineli hem de sistemli çalışmasından geçtiğini vurgulayan Özgür Özaktaç, şunları kaydetti:Genç oyuncuların gelecekleriyle ilgili kararları Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın raporları doğrultusunda verdiklerini vurgulayan Özaktaç,şeklinde konuştu.Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörüyaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sarı-lacivertlilerin altyapısında kendini çok iyi yetiştirmiş antrenörler bulunduğunu vurgulayan Karapınar,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe altyapısında sporculara teknik ile taktik bilimlerinin yanı sıra insani ve kişisel gelişimleri adına da çok ciddi eğitimler verdiklerini vurgulayan Karapınar,diye konuştu.Arda'yı kısa zaman içerisinde önemli derecede geliştirdiklerini anlatan Karapınar,açıklamasını yaptı.Akademi binasının altyapı için harika bir konfor alanı oluşturduğunu dile getiren Karapınar, şöyle devam etti:Karapınar ayrıca, kiralık verilen ya da geri satın alma opsiyonuyla başka kulüplere transfer olan tüm akademi oyuncularının gelişimini dikkatle takip ettiklerini, futbolcuların gelişimine en uygun kulüplerin özenle seçildiğini ve elde edilen transfer gelirinin doğrudan altyapıya aktarıldığını vurguladı.Altyapının A takıma alternatif oluşturması gerektiğini dile getiren Karapınar,diyerek sözlerini tamamladı.Fenerbahçe Futbol Akademisi Mentorualtyapıda çocukların başarılı olması için kulüp ve sporcular kadar ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.Hem milli takım seçmelerini hem de bölgesel amatör kulüp turnuvalarını yakından takip ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:Açıklamaların ardından Özgür Özaktaç, Can Gebetaş, Tahir Karapınar ve Kemal Aslan, basın mensuplarıyla yenilenen Dereağzı Tesisleri'ni gezerek bilgilendirmede bulundu.Oyuncuların yemekhane, kütüphane ve özel odalarının yanı sıra öğretmenleriyle ilgili bilgi verilirken, daha sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.