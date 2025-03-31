Altınordu'un hedefi, 2 deplasmandan 6 puan

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Altınordu'nun teknik direktörü Ersan Parlatan, bu hafta üst üste deplasmanda oynayacakları Kastamonuspor ve 1461 Trabzon FK maçlarından 6 puan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Son 2 maçında Altay ve Karaköprü Belediyespor'u yenerek moral bulan İzmir temsilcisi grupta çarşamba günü erteleme maçında Kastamonuspor'a konuk olduktan sonra pazar günü Trabzon deplasmanında galibiyet arayacak.



Teknik patron Parlatan, "Altay ve Karaköprü gibi küme düşmeme mücadelesi veren iki takıma karşı kısa süre içinde oynadığımız iki maçtan 6 puan almak önemliydi. Şimdi ilk rakibimiz Kastamonuspor bizim bir üst sıramızda yer alıyor. 1461 Trabzon da ikinci yarıya iyi başlangıç yaptı. İki müsabakanın da farklı oyunlar olacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanmak için çıkıyoruz ama bilmemiz gereken şu var ki bazen bir puan bile seni bir yerlere taşıyabilir. Yanlış anlaşılmasın biz hem Kastamonu'dan hem de Trabzon'dan galip dönmek istiyoruz" dedi.



