15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Altınordu'nun yeni kaptanı Hüseyin Bulut

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi kaptanlık pazubandı Hüseyin Bulut'a verildi.

calendar 15 Ağustos 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun yeni kaptanı Hüseyin Bulut
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon play-off oynayan Altınordu'da yeni sezon öncesi kaptanlık pazubandı gurbetçi oyuncu Hüseyin Bulut'un oldu.

Play-off oynayan kadrodaki 12 futbolcuyla yollarını ayırıp henüz takviye yapmayan İzmir temsilcisinde 26 yaşındaki sol kanat Hüseyin, takımın en yaşlı futbolcusu konumuna geldi. Altınordu'nun yaş ortalaması 22'den 21'e düştü.

Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu kendisine 3 kulüp resmen talip olmasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Sivasspor, Kahramanmaraşspor ve 1461 Trabzon'un talip olduğu Hüseyin, Altınordu'da mutlu olduğunu belirterek takımı bırakmadı. İlk etapta 10 milyon TL bonservis ücreti istenen gurbetçi oyuncu için son olarak 4 milyon TL talep edildiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
