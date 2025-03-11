Altınordu ligin kilit takımı oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde kaybedip Play-Off hattındaki yeri de garantiye yakın olan Altınordu, kalan 8 maçının 7'sinde kümede kalma mücadelesi ve zirve yarışı veren takımlarla karşı karşıya gelecek.



Zirvenin 12 puan gerisinde, 7'nci sıranın 12 puan önünde yer alan kırmızı-lacivertliler, bir üst lige çıkacak ve alt lige düşecek ekiplerin belirlenmesinde etkin rol oynayacak. Bu hafta zirvenin 2 puan gerisinde yer alan Batman Petrolspor'u konuk edecek Altınordu sonraki 2 maçında ise lige tutunma savaşı veren Altay (D) ve Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak.



İzmir temsilcisi ligde daha sonra 3'üncü sıradaki Kastamonuspor'un bir sonraki hafta ise orta sıralarda yer alan 1461 Trabzon'un misafiri olacak. Altınordu normal sezonun son 3 maçında ise sırasıyla 5'inci basamaktaki Adana 01 FK, 6'ncı sıradaki İskenderunspor (D) ve lider Sarıyer'le (D) kozlarını paylaşacak. Toplayacağı puanlarla Play-Off maçları öncesi avantajlı bir konumda olmayı hedefleyen Altınordu hem ligin zirvesini hem de ateş hattındaki sıralamayı belirleyecek sonuçlara imza atacak.



