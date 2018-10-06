Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.
Antalyaspor'un golünü 12. dakikada Alican Özfesli kaydederken, İstanbulspor'un beraberlik sayısını ise 74. dakikada Onur Ergün attı.
By skorun ardından Altınordu ve İstanbulspor puanlarını 7 yaptı. Altınordu önümüzdeki hafta Eskişehirspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.
Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar Deliktaş
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 Murat Duruer), Onur Ergün, Cajic, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)
Gol: Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90+3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90+3 Akaminko (İstanbulspor)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Antalyaspor'un golünü 12. dakikada Alican Özfesli kaydederken, İstanbulspor'un beraberlik sayısını ise 74. dakikada Onur Ergün attı.
By skorun ardından Altınordu ve İstanbulspor puanlarını 7 yaptı. Altınordu önümüzdeki hafta Eskişehirspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.
Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar Deliktaş
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 Murat Duruer), Onur Ergün, Cajic, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)
Gol: Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90+3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90+3 Akaminko (İstanbulspor)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın