8. hafta mücadelesindeile1-1 berabere kaldı.Antalyaspor'un golünü 12. dakikada Alican Özfesli kaydederken, İstanbulspor'un beraberlik sayısını ise 74. dakikada Onur Ergün attı.By skorun ardından Altınordu ve İstanbulspor puanlarını 7 yaptı. Altınordu önümüzdeki hafta Eskişehirspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.BornovaErkan Engin, Furkan Ürün, Cemil TunçErce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar DeliktaşMuhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 Murat Duruer), Onur Ergün, Cajic, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90+3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90+3 Akaminko (İstanbulspor)