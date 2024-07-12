Altınordu'dan genç takviye

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Uşakspor'dan 21 yaşındaki ön libero Halil Can Cemali ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "10 Şubat 2003 İstanbul doğumlu yeni transferimiz, futbola Başakşehir altyapısında başladı ve aynı takımın genç takımlarında forma giydi. Hatayspor U19, Yeni Çarşı SK U19 takımlarından sonra Şanlıurfaspor'da profesyonel olan yeni ön liberomuz, Sivas 4 Eylül ve Uşakspor formaları giydi. Geçen yıl devre arasında Uşakspor'a transfer olan yeni transferimiz, Uşakspor forması ile 8 maça çıktı ve bu maçların hepsine ilk 11'de başladı. Yeni transferimiz Uşakspor forması ile de 1 gole imza attı. Oyuncumuza hoş geldin der, Altınordu formamız altında başarılar dileriz" denildi.





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