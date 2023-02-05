Altınordu'dan Eren Derdiyok atağı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden ayrılan santrfor Eren Derdiyok'la temasa geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altınordu'dan Eren Derdiyok atağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2023 13:30
Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altınordu'nun dış transferde son olarak Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden ayrılan santrfor Eren Derdiyok'la temasa geçtiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Ara transfer döneminde Erdem, Emirhan, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün ve Selim'le anlaşarak 5 takviye yapan İzmir ekibinin tecrübeli golcüyü ilk görüşmede ikna edemediği ifade edildi.

ALTINORDU DEFTERİ KAPATMADI

Yüksek maliyeti nedeniyle Eren'le yapılan görüşmelere ara verildiği belirtilirken, Altınordu'nun transfer defterini tam olarak kapatmadığı bildirildi. Pek çok kulübün peşinde olduğu 34 yaşındaki gurbetçi golcünün 8 Şubat'ta sona erecek transfer döneminde İzmir ekibine imza atma olasılığı devam ediyor. Eren Derdiyok, daha önce İzmir'de Göztepe formasını terletmişti. 




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ