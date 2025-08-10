Altınordu'da gözler kaleci Arif'in üzerinde

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu bu sezon kalesini yine altyapısından yetişen yeni bir gence teslim edecek.



İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen'in Süper Lig'de yer alan Kocaelispor'a transfer olmasıyla aynı yaştaki Arif Şimşir birinci kaleci konuma geldi.



Geçen sezon ligde ve kupada 1'er kez forma şansı bulan Arif'in bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Milli olarak U15, U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 14 kez ay-yıldızlı formayı taşıyan genç eldivenin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu'da 2021'de profesyonel olan 1.95 boyundaki kaleci Arif'in bu yıl vitrine çıkan isimlerden biri olacağı ifade edildi.