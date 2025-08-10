10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-076'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Altınordu'da gözler kaleci Arif'in üzerinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu'da kale yine altyapıdan bir futbolcuya emanet edilecek.

calendar 10 Ağustos 2025 12:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu bu sezon kalesini yine altyapısından yetişen yeni bir gence teslim edecek.

İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen'in Süper Lig'de yer alan Kocaelispor'a transfer olmasıyla aynı yaştaki Arif Şimşir birinci kaleci konuma geldi.

Geçen sezon ligde ve kupada 1'er kez forma şansı bulan Arif'in bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Milli olarak U15, U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 14 kez ay-yıldızlı formayı taşıyan genç eldivenin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu'da 2021'de profesyonel olan 1.95 boyundaki kaleci Arif'in bu yıl vitrine çıkan isimlerden biri olacağı ifade edildi.
