Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi sona erdi
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13 Mart 2023 16:13
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gökhan Ünal'a kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Ufuk Kahraman'ın yerine 19'uncu haftada göreve gelen Gökhan Ünal, 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Eski milli futbolcu Gökhan Ünal, Altınordu'da ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

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