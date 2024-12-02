Altınordu'da Furkan sevinci

Altınordu'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in skora katkı sağlaması yüzleri güldürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Furkan sevinci
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02 Aralık 2024 13:37
Son güncelleme 02 Aralık 2024 13:38
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Adana 01 FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Altınordu'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in skora katkı sağlaması yüzleri güldürdü.

Geçen sezon aralık ayında deplasmanda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında dizinden sakatlanıp çapraz bağları kopan genç milli futbolcu sezonu kapatarak uzun süre tedavi gördü.

Yaz döneminde U19 Milli Takımı'na katılmasına rağmen riske edilmeyen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ilk maçına 6 Ekim'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında çıktı. Başkent ekibi karşısında 83'üncü dakikada oyuna giren Furkan, 23 Kasım'da iç sahada oynanan 1461 Trabzon maçında 72'nci dakikada sahaya adımını attı. Son olarak Adana deplasmanında 71'inci dakikada oyuna giren Furkan, 84'te rakip fileleri sarsarak 400 gün sonra kırmızı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı. Furkan son olarak U20 Milli Takımı'na alınmıştı.

 
 
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