Altınordu 4'te 4 peşinde

Zirve takibini sürdüren Altınordu, deplasmanda Adana 01 FK'yı yenerek üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu 4'te 4 peşinde
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29 Kasım 2024 17:14
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Altınordu 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattında yer alan rakiplerinden Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.
 Ev sahibi ekibin stadının olmaması nedeniyle Mersin'deki Tarsus İlçe Stadı'nda oynanacak 14'üncü hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Burak Demirkıran yönetecek. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Emir Can ile sakatlığı devam eden forvet İlkan forma giyemeyecek. Ligde 28 puanla 2'nci sırada yer alan Altınordu, 24 puanı bulunan 6'ncı basamaktaki rakibini yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

 
 

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