Altınordu 3 eksikle Boluspor'u ağırlıyor

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Altınordu ile Beypiliç Boluspor 7 Şubat Pazar günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altınordu 3 eksikle Boluspor'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 15:43
TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Altınordu ile Beypiliç Boluspor 7 Şubat Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Beypiliç Boluspor müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında alan Altınordu, 20. haftaya 31 puan ve averajla 8. sırada girdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek, Yiğithan Güveli ve Emirhan Emir yarın forma giyemeyecek.

Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Beypiliç Boluspor son 2 maçında Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'a mağlup oldu. Bolu temsilcisi 19 puanla düşme hattındaki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 3 puan önünde 13. sırada yer alıyor.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için