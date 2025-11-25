25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Altekma, set vermeden galip!

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

calendar 25 Kasım 2025 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a konuk oldu.

Ünye Salonu'nda oynanan mücadeleyi Altekma, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Akkuş Belediyespor ise 5. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Ünye

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)

Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)

Setler: 21-25, 17-25, 18-25

Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)

