Altekma, set vermeden galip!

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a konuk oldu.
Ünye Salonu'nda oynanan mücadeleyi Altekma, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Akkuş Belediyespor ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ünye
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)
Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)
Setler: 21-25, 17-25, 18-25
Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)
