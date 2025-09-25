25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Altaylı Osman'dan profesyonel imza

Altay, 16 yaşındaki Osman Utkan Gülalan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

calendar 25 Eylül 2025 12:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altaylı Osman'dan profesyonel imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon öncesi Süper Lig kulüplerinin radarına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Sinan Kanlı'nın yer aldığı imza törenine genç futbolcunun ailesi de katıldı. İzmir temsilcisinin U19 takımında görev yapan Osman, A takımla da antrenmanlara katılıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Utkan Gülalan'a Altay formasıyla üstün başarılar diliyoruz" denildi. 

Genç krampon ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 yıldır formasını gururla taşıdığım Altay kulübümle profesyonel sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Altyapıda geçirdiğim her yıl bana çok şey kattı. Bu süreçte emeği olan tüm hocalarıma, aileme ve her zaman yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çok daha fazla çalışma, çok daha fazla mücadele zamanı. Altay için en iyisini yapmak için sahada olacağım" dedi.



Osman için Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Altay'a 600 bin Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.