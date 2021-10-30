Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay, 44. dakikada Daouda Karamoko Bamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı sağladı.



3 maç aradan sonra tekrar puan alan Altay, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3 maçtır üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 12'ye çıkardı.



Altay, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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