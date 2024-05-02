Altay tarihi yenilgi serisine yakın

İki sezon önce Süper Lig'de üst üste 8 karşılaşmadan eli boş ayrılıp tarihinin en kötü performansını sergileyen Altay, bu sezon da aynı seriyi tekrarladı.



Son 8 haftada Ümraniyespor (D), Gençlerbirliği, Sakaryaspor (D), Bandırmaspor, Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK ve Boluspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, pazar günü evinde Adanaspor'a da mağlup olması halinde 9'da 0 çekerek kulüp tarihine geçecek. İzmir temsilcisi 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de art arda 7 maç kaybetmişti.





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