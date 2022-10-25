Altay taraftarında Sakarya heyecanı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da taraftarlar bu hafta deplasmanda oynanacak Sakaryaspor öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı.



Sakaryasporla ezeli rakip olan İzmir temsilcisi, perşembe günü antrenman ziyareti yaparak oyunculara moral verecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, cumartesi günü de Sakarya'da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alacak. Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sen, ben, biz, o, şu, bu demeden maneviyatın en güçlü şekilde hissedilmesi gereken 'Umut' sezonunda, tüm taraftarlarımızı perşembe günü maça gider gibi idman ziyaretine bekliyoruz" mesajı verildi.

Altaylı taraftarlar ayrıca, "Erzurum maçını geride bırakıp önümüzdeki maç olan Sakarya deplasmanına odaklanıyoruz. Kulübümüz için bütün taraftar grupları ve münferitlerin birlik beraberlik zamanı gelmiştir. Aşkımızın Süper Lig'e şampiyonluğa olmadığını tüm Türkiye'ye göstermek için el ele kol kola Sakarya'ya" ifadelerine yer verdi.

İki takım son olarak 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de karşı karşıya gelirken İzmir'deki maçı Altay, deplasmandaki maçı Sakaryaspor 1-0 kazandı. Altay'ın o dönem 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan İbrahim Öztürk ve Murat Uluç halen siyah-beyazlı takımda görev yapıyor.

Altay daha önce 1'inci Lig Play-Off'larından Süper Lig'e yükselmek için yollarının kesiştiği Sakaryaspor'a 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda Antalya'da yapılan Play-Off müsabakalarında yarı finalde rakibine 2-1 yenilerek elendi. 2005-06 sezonunda Ankara'da oynanan final müsabakasında ise Sakaryaspor 4-1 galip gelerek Süper Lig'e yükseldi.