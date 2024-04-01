Altay kümede kalmak için mucize arayacak

1'inci Lig'de 2'nci haftadan bu yana düşme hattından kurtulamayan Altay, üst üste oynayacağı 3 zorlu maçı kaybetmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın bitime 4 hafta kala 2'nci Lig'e düşecek.



Çarşamba günü evinde Play-Off yarışı veren Bandırmaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, pazar günü lider Eyüpspor'a konuk olduktan sonra 4'üncü sıradaki Çorum FK'yı ağırlayacak. İzmir ekibi bu periyottan eli boş ayrılırsa lige erken mendil sallayacak. Rakiplerin bu 3 haftada alacağı sonuçlarla Altay'ın küme düşmesi daha erken de gerçekleşebilir.



Son 7 haftaya girilirken 15 puanla kümede kalma barajının 12 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi 3'te sıfır çekerse, 27'şer puanlı Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor'u geride bırakma şansını kaybedecek. İki takımın tüm maçlarını kaybetmesi, Altay'ın son 4 maçını kazanıp 27 puana ulaşması ihtimalinde bile Tuzlaspor ikili averajla, Şanlıurfaspor ise genel averajla Altay'ın üstünde yer alacak.



İzmir ekibi son 4 haftada mucize gerçekleştirip 27 puanlı bir diğer takım olan Adanaspor'u averajla geçse bile küme düşmekten kurtulamayacak.





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