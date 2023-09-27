Altay'ın neferi Özkan Kılıç

Kariyerine Altay'ın futbol okullarında antrenörlük yaparak başlayan ve altyapıda U13'ten U21'e kadar tüm yaş kategorilerinde çalışan Özkan Kılıç, A takımda üçüncü kez teknik adam olarak sorumluluk üstlendi.



Akademi liglerinde Türkiye şampiyonluğu yaşayıp, siyah-beyazlı kulüp bünyesinde pek çok milli oyuncu da yetiştiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, "20 senedir bu kulübün içinde çalışan bir antrenörüm. Ne görev verildiyse sonuna kadar yapmaya çalıştık. Ne görev verilirse yapmaya da hazırız" dedi.



Erzurumspor deplasmanında alınan ağır mağlubiyetten sonra oyunculardan reaksiyon vermelerini beklediklerini belirten Antrenör Özkan Kılıç, "Bodrum maçı öncesi fiziksel, mental ve taktiksel açıdan hafta içinde iyi bir antrenman süreci geçirdik. Oyuncu grubunun reaksiyon verebileceğini tahmin ediyorduk. Takım taktik disipline bağlı kalıp, iyi mücadele etti. Açıkçası ilk yarıda maçı tutup, ikinci yarıda hamlelerle skor almayı planlıyorduk. İlk yarıda talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. İkinci devrede topun bizde kalmasını istedik. Daha çok pas yapmaya çalıştık. Rakibin önde baskı yapmaması da işimize geldi. Golü daha erken bulabilseydik çok daha farklı olabilirdi. Üst üste alınan 3 yenilgiden sonra ligin iyi bir takımına karşı galibiyeti kaçırmak bizi diğer maçlar için umutlandırdı" diye konuştu.



